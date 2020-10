Londýnská Národní galerie na začátku října otevře odloženou výstavu barokní malířky Artemisie Gentileschiové. Bude to poprvé za téměř dvě stě let existence galerie, co bude výstava věnovaná ženské umělkyni. Ředitel instituce Gabriele Finaldi doufá, že životní osud malířky inspiruje veřejnost v tom, jak překonat koronakrizi. (AN)