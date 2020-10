Vedoucí lékaři z infekčních oddělení tří nemocnic zveřejnili výzvu veřejnosti ohledně covidu-19. S ohledem na starší pacienty ve vážném stavu doporučili dodržování opatření proti koronaviru. Výzvu směrují i na státní orgány a odborníky.

Lékaři vyzvali vládu a státní orgány ke spolupráci s epidemiology a s ekonomy. Politikům by prý v případě pandemie neměli radit marketingoví poradci.

„Vysvětlujte veřejnosti konsistentním a srozumitelným způsobem, proč a která opatření zavádíte, a neměňte je obden. Konejte a mluvte tak, aby vám veřejnost mohla důvěřovat. Zajistěte dovoz dostatečného množství remdesiviru, abychom jej mohli podat všem pacientům, kteří z jeho podání budou mít prospěch,“ napsali ve výzvě, kterou na Facebooku zveřejnila Nemocnice České Budějovice.

Ve výzvě je také vzkaz odborníkům z různých oblastí medicíny, kteří se ke koronaviru vyjadřují v médiích: „Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc.“

„Nechceme vyvolávat paniku a zděšení, ale asi to musíte slyšet. Na našich odděleních bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších 10–20 let kvalitního života. Jsou to padesátníci, šedesátníci, aktivní sedmdesátníci, kteří mají pouze nadváhu, nebo vysoký tlak či lehkou cukrovku. Snažíme se všemi prostředky zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich sotva polovina,“ stojí ve výzvě.

Autoři výzvy jsou Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Jiří Sagan, vedoucí lékař z JIP Kliniky infekčního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava a Aleš Chrdle, primář Infekčního oddělení v Nemocnici České Budějovice.