Syn francouzské humanitární pracovnice Sophie Petroninové, kterou na konci roku 2016 unesli džihádisté v Mali, uvedl, že odletěl do západoafrické země. Petroninová by možná mohla být propuštěna. Humanitární pracovnice žila na severu Mali 15 let a starala se o děti trpící podvýživou. (Reuters)