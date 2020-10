Nobelovu cenu za fyziku získal Angličan Roger Penrose a Němec Reinhard Genzel s Američankou Andreou Ghezovou za výzkum černých děr.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020