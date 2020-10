V Libereckém kraji bude nejspíše vládnout koalice vítězných Starostů pro Liberecký kraj (SLK) s ODS a Piráty. Strany se shodly po jednání dnes večer, podrobnosti dohody oznámí zítra ráno.

„K dosažení dohody jsou potřeba ještě nějaká jednání, nějaké domácí úkoly které musíme do zítřka (úterý) splnit,“ řekl lídr SLK a dosavadní hejtman Martin Půta.

Starostové volby v Libereckém kraji vyhráli s výrazným náskokem a získali 22 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO, jež má deset křesel a Piráti a ODS po pěti. Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, má tři křesla. K většině by Starostům stačilo spojit se s jednou z dalších úspěšných stran, taková koalice by ale podle Půty byla křehká. Ve spojení s ODS a Piráty budou mít pohodlnou většinu 32 mandátů. (ČTK)