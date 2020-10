Podle lékaře Seana Conleyho může americký prezident Trump nemocnici opustit, byť „nemá zcela vyhráno.“ „Prezident se posledních 24 hodin zlepšuje, dostal další dávku remdesiviru a jeho hladina kyslíku je normální,“ uvedl Conley.

Sean Conley je hlavní lékař Bílého domu a vede tým doktorů z nemocnice Waltera Reeda, která se stará o Donalda Trumpa. Byl hlavním, kdo o prezidentově stavu informoval média. Foto: Cheriss May, Reuters

Conley přidal, že se Trumpovi budou věnovat 24 hodin denně, a proto není důvod, aby ho nepropustili. „Procento kyslíku v jeho krvi je 97, tlak má 68 a teplotu 98,1 stupňů (Fahrenheita, v přepočtu na stupně Celsia je to 36,7, pozn. red.). Budeme se mu věnovat 24 hodin denně,“ rozvedl Conley.

Trump má podle něj za sebou tři dávky remdesiviru a čtvrtou dostane ještě před propuštěním z nemocnice. Pokračuje také s dávkami dexametazonu, stereoidu, který se obvykle užívá ve vážném stádiu nemoci covid-19.

„Posíláme pacienty domů s léky pořád. Už včera mohl být propuštěn. V Bílém domě má dokonalou péči,“ vysvětlil Conley.

Na dotaz, zda souhlasil s prezidentovou projížďkou mezi fanoušky v hermeticky uzavřené limuzíně, odpověděl, že „prezident je stále obklopen lidmi v celkovém ochranném obleku a včera to bylo také tak. Vymysleli jsme, jak to udělat, aby to bylo možné.“

Odmítl upřesnit, kdy měl Donald Trump poslední negativní test.

„Každý den, kdy pacient zůstává v nemocnici déle, než je nutné, je pro něj rizikový. Není nic, co děláme zde a nemůžeme dělat v Bílém domě. Jsme opatrně optimističtí.“

Conley odmítl obavy, že Trump trpí takzvaným V.I.P. syndromem, kdy si slavný člověk diktuje podobu péče.

„Byl to fenomenální pacient. Nikdy nás ani jednou netlačil do něčeho, co pro něj není bezpečné. V pátek byl mírně dehydrovaný, ale stačilo, aby se napil, a zotavil se z toho. Prezident už 72 hodin nedostává žádné léky snižující horečku,“ řekl Conley. (SkyNews)