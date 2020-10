Mluvčí Bílého domu McEnanyová má také covid-19

Mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová onemocněla rovněž covidem-19. Pozitivní výsledek testu oznámila s tím, že se nechává testovat každý den. Poslední setkání s novináři v tiskové místnosti uspořádala ve čtvrtek. V neděli se ale s nimi setkala před Bílým domem – a bez roušky.

Bylo to po 18. hodině washingtonského času. Zatímco na setkání přišla s rouškou, při odpovídání na otázky o aktuálním stavu prezidenta Trumpa, který je hospitalizován s covid-19, si ji odebrala.

Here's White House Press Secretary Kayleigh McEnany speaking with media on Sunday at 6:12pm ET. pic.twitter.com/0mfJkJbXqp

— Jeremy Art (@cspanJeremy) October 5, 2020