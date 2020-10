Kvůli aktuálním koronavirovým omezením mění orchestry programy na čistě instrumentální nebo s menší účastí hudebníků. Vyprodané koncerty dělí nebo ruší. Zavřená muzikálová divadla hovoří o ztrátách v řádech milionů korun.

Vzhledem k vládním opatřením omezujícím kapacitu sálů na 500 lidí se vedení České Filharmonie rozhodlo vyprodané abonentní koncerty 7. až 9. října rozdělit na dva se stejným programem ve dvou časech během jednoho večera. Změn doznal i program. Z preventivních důvodu se orchestr rozdělil na dvě skupiny bez vzájemného kontaktu, aby v případě karantény některého filharmonika mohla pokračovat koncertní činnost. Z toho důvodu není možné hrát skladby pro větší počet hráčů.

V kostele sv. Šimona a Judy, kde začne 6. října cyklus koncertů Stará hudba FOK, soubor Collegium 1704 pod vedením koncertní mistryně Heleny Zemanové zastoupí původně avizovaný soubor Le Poéme Harmonique. Vzhledem k novým epidemiologickým opatřením a dvoutýdennímu zákazu produkce, kde se zpívá, soubor připravil čistě instrumentální program, například koncerty pro dvoje housle a violoncello Antonia Vivaldiho se sólisty Helenou Zemanovou, Simonou Tydlitátovou, Dagmar Valentovou a Liborem Maškem.

Národní divadlo (ND) nebude hrát od 5. do 18. října 2020 žádné z naplánovaných operních představení. Divákům nabídlo výměnu vstupenek na čtyři orchestrální koncerty nebo na jakékoliv představení z repertoáru do konce divadelní sezony. Soubory Baletu a Činohry hrají dál. ND je však nuceno omezit maximální kapacitu diváků na 500 osob. Přerušena bude i činnost divadelních bufetů. Koncerty v provedení Orchestru Opery Národního divadla a Orchestru Státní opery se uskuteční ve Stavovském divadle, ve Státní opeře a v historické budově Národního divadla.

Zástupci muzikálových divadel upozorňují, že opatření znamená nulový příjem nejen pro herce, ale také pro ostatní pracovníky, neboť jsou placeni od představení.

„Jako nedotované divadlo jsme životně závislí na každé koruně od diváků, zvlášť po bezmála půlročním zákazu činnosti. A nemožnost provozovat občerstvení i zákaz uvádění muzikálů, které tvoří polovinu našeho hracího týdne a jsou ekonomickou oporou našeho fungování, se nás pochopitelně velmi bolestně dotknou,“ sdělil ČTK Michal Kocourek, producent a majitel Divadla Kalich.

„Opět tu dochází k tomu, že tak závažná rozhodnutí nejsou konzultována s odborníky s letitými zkušenostmi z oboru. Takže tímto ministr (Roman) Prymula nám jako soukromému divadlu nepomohl. Stejně jako děláním z Prahy město zasažené morovou ranou. Přitom my se tu všichni snažíme žít co nejnormálnější život a samozřejmě k situaci přistupovat se zdravým rozumem,“ dodal.

Opatření se dotkla i popové scény. Mimo jiné byl zrušen termín koncertu Luboše Pospíšila, který měl vystoupením v pražském Lucerna Music Baru 13. října oslavit své 70. narozeniny. Náhradní datum je 5. května příštího roku. (ČTK)