Archeologové našli v Brně-Horních Heršpicích pravěké pohřebiště s devíti kostrovými hroby datovanými do 4. století před naším letopočtem. Spolu s lidskými ostatky objevili také bronzovou sponu, šperky a meč.

Jeden z hrobů odhalený archeology v Brně-Horních Heršpicích. Foto: UAPP

Jeden hrob našli archeologové nedaleko už na konci 80. let minulého století, nynější rozsáhlý nález byl pro ně ale překvapením. „Průzkumy v minulosti pravěké osídlení v oblasti odhalily. Byly zachyceny pozůstatky sídliště, které by mohlo k pohřebišti patřit, ale o pohřebišti jsme nevěděli,“ uvedl archeolog Jiří Zubalík z Ústavu archeologické památkové péče, který záchranný výzkum prováděl. Odborníci předpokládají, že jižně a východně od jejich nálezu by mohly být další hroby.

Ostatky i předměty nebyly podle Zubalíka v příliš dobrém stavu nikoliv kvůli mechanickému poškození, ale spíš kvůli vysokému stáří. Je také možné, že uchování artefaktů příliš neprospěl charakter okolní půdy.

Všechny nalezené předměty mají v současné době v péči konzervátoři, kteří je očistí a ošetří proti dalšímu poničení. Lidské ostatky zkoumají antropologové, kteří se snaží zjistit, zda patřily mužům či ženám, jakými nemocemi zemřelí trpěli nebo jaká byla příčina jejich úmrtí. (ČTK)