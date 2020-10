Tenistka Petra Kvitová v osmifinále Roland Garros zvítězila nad Číňankou Čan Šuaj 6:2, 6:4. Ve čtvrtfinále se utká s Němkou Laurou Siegemundovou. (iDnes/Roland-Garros)

First time into the Roland-Garros quarter-finals since 2012.

Welcome back @Petra_Kvitova.#RolandGarros pic.twitter.com/WK7z2uFoN2

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020