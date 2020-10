Vláda pro potřeby škol, a to mateřských, základních a středních, uvolní 2,9 milionu respirátorů. Dohodli se na tom ministři na zasedání. Do krajů rozvezou ochranné pomůcky hasiči. Každý zaměstnanec v regionálním školství by jich měl dostat deset.

„O distribuci se postará ministerstvo vnitra. Dovezou respirátory do jednotlivých krajů, kraje je pak rozvezou do škol,“ řekla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Množství se podle Lednové odvíjí od počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků v mateřských školách, základních školách a středních školách včetně soukromých a církevních. (ČTK)