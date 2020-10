Donald Trump opustil nemocnici Walter Reed, aby se jel projet prezidentským autem mezi fanoušky, kteří jej přišli pozdravit. Jeho rozhodnutí opustit nemocnici během léčby covid-19 vyvolalo obavy z možného ohrožení ochranky. (NBC, CNN)

President Trump, wearing a mask and waving, made a surprise drive-by for the crowd outside Walter Reed. He is now back inside the hospital.

CNN's @JDiamond1 reports. https://t.co/8pktYmQUMz pic.twitter.com/zkyACrQ82d

— CNN (@CNN) October 4, 2020