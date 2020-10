Piráti v hradeckém kraji podle hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) dostali nabídku na post hejtmana v případné koalici s ANO a ČSSD. Podle Pirátů jsou všechna jednání otevřená a více nabídku nekomentovali.

Lídr Pirátů Pavel Bulíček řekl, že Piráti dosud jednali se všemi stranami kromě SPD. Podle něj si uvědomují že jsou se svými sedmi mandáty jazýčkem na vahách. Pokud koalice vedená ODS či ANO získají na svou stranu Piráty, utvoří již jen s jedním dalším partnerem krajskou vládu.

Například koalice ANO a ČSSD se Zelnými by měla 23 hlasů ze 45.

Nabídku na post hejtmana, jak o ní hovořil Štěpán, Bulíček nekomentoval. „V tuto chvíli jsou jednání otevřená. Jednáme i v rámci svého zastupitelského klubu, co je pro nás přijatelné,“ řekl Bulíček. Variantu vlády s ANO a ČSSD označil za jednu z možností, stejně jako vládu s ODS a dalším subjektem. Jednání ještě podle něj potrvají nejméně týden.

Krajský lídr ANO Jiří Dědeček řekl, že hnutí spolu se socialisty přináší 16 mandátů a chtělo by jednat s vítězem voleb, který by podle něj měl sestavovat koalici. Koalici tvořenou ODS a jejími partnery se dvěma vládními stranami ANO a ČSSD by Dědeček považoval za stabilní a přínosnou právě v současné době koronavirové krize, kdy se krátí příjmy krajského rozpočtu.

K jednáním s Piráty Dědeček uvedl, že hnutí ANO není známo, jaká jednání probíhají mezi sociálními demokraty a Piráty. Nicméně poznamenal, že „pokud bychom se s Piráty měli dohodnout, tak platí také nabídla hejtmana pro pirátskou stranu“.

Krajské volby v Královéhradeckém kraji vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši se ziskem 12 mandátů. Dvanáct křesel získalo i druhé ANO. Třetí Piráti získali sedm zastupitelů. Po čtyřech mandátech získaly koalice ČSSD a Zelených, lidovecká Koalice pro Královéhradecký kraj a koalice TOP 09, HDK a LES. Dva mandáty získala SPD.(ČTK)