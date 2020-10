Kandidát na senátora v obvodu Brno-město Roman Kraus poděkoval voličům a vyzval je k podpoře ve druhém kole. „Vážím si toho o to víc, že já teprve teď vstupuji do velké politiky a paní Šabatová je známá tvář, která už mohla ukázat, co může nabídnout,“ uvedl. Právě bývalá ombudsmanka Anna Šabatová bude v boji o senátorské křeslo jeho soupeřkou.