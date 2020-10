Starostové pro Liberecký kraj vyjednávají o možné koalici s ODS a s Piráty. V případě uzavření dohody by strany měly 32 ze 45 mandátů v krajském zastupitelstvu. S ANO bude STAN jednat pouze v případě neúspěchu s ODS a Piráty.

Starostové volby v Libereckém kraji vyhráli s výrazným náskokem a získali 22 mandátů, do nadpoloviční většiny jim tak jeden mandát chybí. ANO má deset křesel a Piráti a ODS po pěti. K nadpoloviční většině by Starostům stačilo spojit se s jednou stranou. Takové spojení by ale bylo podle hejtmana Martina Půty příliš křehké. „Vyzkoušeli jsme si to v roce 2012 se Změnou pro Liberecký kraj, do ničeho podobného už nechceme jít. Čeká nás náročné období, a proto potřebujeme silnou a stabilní koalici,“ dodal.

Předběžně se hovoří o formátu, kdy by Starostové měli v devítičlenné krajské radě pět křesel a po dvou ODS a Piráti. Občanští demokraté mají zájem o oblast školství, kterou by mohl převzít starosta Frýdlantu Dan Ramzer, a zdravotnictví pro starostu Jilemnice Vladimíra Richtera. „Oba jsme připraveni v případě dohody opustit místa starostů, dlouhodobě není možné sedět na dvou židlích,“ řekl lídr kandidátky Ramzer.

„My máme vytipované odborníky na všechny oblasti, ale klíčové pro nás jsou ekonomika, veřejné zakázky, regionální rozvoj, školství a sociální oblast,“ řekl lídr Pirátů Zbyněk Miklík.

Jednání o koalici ale nebudou jednoduchá. Piráti by chtěli tři místa v radě, mají navíc výhrady k některým zástupcům jablonecké ODS v krajském zastupitelstvu. Souvisí to s rošádou ve vedení Jablonce nad Nisou. Piráti v tomto městě původně s druhým ANO vytvořili spolu s další stranou vládnoucí koalici, bez vítězné ODS. Před rokem ale skončili v opozici, když se ANO kvůli neshodám v koalici dohodlo s ODS. (ČTK)