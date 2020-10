Regionální rada ODS v Olomouckém kraji rozhodne o dalším postupu po volbách na počátku příštího týdne. Zájem o vytvoření koalice zde mají Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj a uskupení Piráti a STAN, chtějí obejít vítězné ANO.

Marián Jurečka. KDU-ČSL. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Dnes žádné rozhodnutí určitě očekávat nelze. My jsme dokončili první kolo jednání s politickými subjekty, které skončily před námi co se týče volebního výsledku a budeme k těmto věcem svolávat regionální radu, tedy krajské vedení, kde budeme rekapitulovat průběh těch jednání a snažit se najít další postup,“ řekl lídr ODS Horák. Nyní je podle něj předčasné říci, ke které z koalic by se on sám osobně přiklonil.

ODS ve volbách získala sedm mandátů. Jednala již s ANO, které má 18 křesel, a s Piráty a STAN, kteří získali 13 mandátů. Se zástupci Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj, kteří mají 12 zastupitelů, se občanští demokraté sešli dnes dopoledne. „Zástupcům ODS jsem za Spojence deklaroval, že máme zájem o spolupráci v půdorysu těch tří subjektů – Piráti se STAN, my a ODS. Občanští demokraté si chtějí svolat regionální radu, tam se poradit a říci další priority a další postup. Já to respektuji,“ řekl dnes lídr Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj a předseda lidovců Marián Jurečka.

Tuto koaliční spolupráci preferuje i lídr společné kandidátky Pirátů a STAN Josef Suchánek. Se zástupci ODS hovořil jejich vyjednávací tým již v sobotu večer, uvedl, že dopadla neutrálně.

ODS, která skončila ve volbách na čtvrtém místě, je podle politologů důležitým článkem v jednáních o koalici v Olomouckém kraji, označili ji za bohatou nevěstu. Připouští to i šéf lidovců Jurečka, podle kterého rozhodnutí závisí na ODS. „Je to tak. Uvidíme, jak to ODS vyhodnotí, zda chce jít do spolupráce, která se bude opírat případně o SPD, to je na nich,“ uvedl Jurečka. Dodal, že na dnešní schůzce se nehovořilo o tématech či funkcích, ale o tom, zda spojenectví bude, nebo ne. „Tu odpověď bychom měli dostat v pondělí z hlediska nějaké varianty, kterou by oni měli jako prioritní,“ řekl Jurečka.

Lídr ANO a hejtman Ladislav Okleštěk už dříve řekl, že ANO chce jednat se všemi kromě zástupců Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj, kteří se proti spolupráci už dříve vymezili. Jednání pokračují, dnešní stanovisko hejtmana ČTK zjišťuje.

V předchozích čtyřech letech v Olomouckém kraji vládlo vítězné hnutí ANO společně s ČSSD a ODS. Sociální demokracie se ale letos do krajského zastupitelstva nedostala. (ČTK)