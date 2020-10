„To bylo takové ponížení člověka, že to pro mě bylo nepřípustné. Divím se, že ministr Vojtěch to vydržel tak dlouho a nerezignoval dřív. Jak ho znám, muselo ho to hrozně ničit,“ popsala odchod ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha europoslankyně Radka Maxová.