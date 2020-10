Je to tak. Vítězství je radost, ale je to výhra malá. Každopádně přes 32500 hlasů – to jsou tři pardubické arény 💪 Nepromarníme je a budeme pro ně pracovat. Ať v koalici nebo opozici – dá se dokázat mnohé 😉 Těšíme se na to. #krajmehosrdce https://t.co/Bj29YgUBxR

— Martin Kolovratník 🇨🇿 (@kolovratnikm) October 4, 2020