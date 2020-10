V krajských zastupitelstvech přibylo po nynějších volbách 12 žen. Po minulých volbách jich zasedlo 137, nově jich bude 149. Jejich podíl se tak zvýší z 20,3 na 22,1 procenta. Klesl naopak průměrný věk krajských zastupitelů.

Zatímco po minulých volbách činil 50,08, nyní bude 48,31. Vyplývá to z údajů na volebním webu ČSÚ.

Zatímco v roce 2016 uspěly jen dvě ženy ve věkové skupině 18 až 29 let, letos jich bylo už pět. Nejvyšší podíl z hlediska věku a pohlaví, téměř dvě pětiny, budou tvořit muži ve věku 30 až 49 let. Po minulých volbách byli nejpočetnější skupinou muži nad 50 let. Nejvyšší podíl žen, téměř třetina, zasedne v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

Nejstarším krajským zastupitelem bude pětasedmdesátiletá bývalá ministryně zdravotnictví, bývalá senátorka i poslankyně a v letech 2008 až 2010 také hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová z ČSSD. Pětici nejmladších zastupitelů je 22 let a pocházejí z řad Pirátů.

Nejstarším kandidátem byl jedenadevadesátiletý sklář Jaroslav Hlubůček, který v Libereckém kraji kandidoval za Soukromníky a Svobodné. Nejmladších kandidátů ve věku 18 let se sešly dvě desítky. (ČTK)