Francie dnes ohlásila rekordní počet nově nakažených koronavirem za uplynulých 24 hodin, téměř 17 000 lidí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na tamní ministerstvo zdravotnictví. Velký nárůst pozitivně testovaných – 12 872 osob- dnes hlásí také Británie.

Nečekaný přírůstek ale podle vlády způsobil technický problém, kvůli němuž bilance zahrnuje i nakažené z posledních dní.

Úhrnný počet infikovaných ve Francii, kde žije bezmála 67 milionů lidí, stoupl o 16.972 nově nakažených na 606 625 případů. Počet mrtvých pacientů s nemocí covid-19 stoupl o 49 na 32 198.Předchozí rekordní přírůstek nově infikovaných, 16 096 lidí, byl z minulého týdne.

Spojené království, které má podobný počet obyvatel jako Francie, dnes ohlásilo dalších 12 872 případů nákazy, což je proti předchozímu dni skoro dvojnásobek. Podle vládního webu ale masivní nárůst způsobila technická chyba, díky níž byly některé pozitivní testy započítány s několikadenním zpožděním. Další případy zaznamenané mezi 24. zářím a 1. říjnem mohou podle vládního webu bilanci zvyšovat i v nadcházejících dnech.

Co se týče počtu nakažených, Francie se globálně těsně nedostala do desítky nejvíce postižených zemí. Co do počtu mrtvých je Francie celosvětově osmá; z evropských zemí pak třetí po Británii a Itálii a před Španělskem, vyplývá z údajů vedených americkou Univerzitou Johnse Hopkinse. (ČTK)