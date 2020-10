Lídr SPD ve Zlínském kraji Vladimír Zlínský považuje volební zisk tří mandátů v krajském zastupitelstvu za úspěch. Je to o jedno křeslo více, než měla strana dosud. Je proti výstavbě nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, kterou prosazují lidovci a STAN a schválilo ji končící krajské zastupitelstvo.

Budu hájit opravu původní nemocnice, řekl ČTK Zlínský.

„Je jasné, že volby byly o nemocnici. Jestli se všichni budou držet toho, co slíbili voličům, tak by mělo být rozhodnuto o opravě původní Baťovy nemocnice,“ řekl šestapadesátiletý Zlínský, který pracuje jako lékař.

Před čtyřmi lety volilo SPD v krajských volbách ve Zlínském kraji 5,31 procenta voličů, tentokrát to bylo 6,04 procenta. „Považuji to za mírný úspěch, protože jsme si přeci jenom polepšili o jeden mandát. To vítáme. Uvidíme, jak se budou vyvíjet další jednání s politickými subjekty. Říkal jsem, že ten náš rozptyl je od nuly do čtyř mandátů, takže z tohoto pohledu beru tři mandáty jako úspěch,“ uvedl Zlínský. (ČTK)