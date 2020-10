Za průšvih označil volební výsledek KSČM ve Zlínském kraji její lídr Ivan Mařák. Komunisté získali pouze 4,04 procenta hlasů a nejsou v zastupitelstvu. Před čtyřmi lety to bylo 8,22 procenta, což znamenalo obsazení čtyř křesel.

Strana, která byla v krajském zastupitelstvu v opozici, podle Mařáka nedokázala přesvědčit voliče, aby jí dali hlas. Voleb se v kraji zúčastnilo 41,19 procenta voličů.

„Nebudu hledat žádné výmluvy, proč to nevyšlo. Lidi nás prostě nevolili. Vážím si všech hlasů, které jsme dostali, upřímně za ně děkuji, ale efekt tady nebyl. Chtěli jsme obhájit alespoň ty čtyři mandáty. Pokud se to nepodařilo, tak je to neúspěch,“ řekl ČTK osmapadesátiletý Mařák, který pracuje jako projektový manažer.

Za nepovedený považuje výsledek KSČM i v dalších krajích. Pouze ve čtyřech se strana dostala do zastupitelstev. „Asi jsme něco nezvládli, asi nedokážeme přesvědčit lidi. Vymlouvat se na nic nebudu, prostě jsme to projeli,“ uvedl Mařák.

Na hledání důvodů, proč komunisté u voličů propadli, je podle něj ještě brzy. „Mrzí mě, že to tak dopadlo. Říkal jsem si, že jsou to moje poslední volby, a jak se říká v sportovním slangu i jinak, člověk chtěl odejít se štítem, ne na štítě,“ doplnil Mařák, který je městským zastupitelem v Uherském Hradišti. (ČTK)