„Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří přišli k volbám a nebáli se v období covidu,“ zahájil tiskovou konferenci premiér Andrej Babiš. Jeho hnutí zvítězilo v deseti krajích.

Andrej Babiš na tiskové konferenci v Průhonicích. Foto: Adéla Skoupá, Deník N

„Měl jsem z toho obavy, masáž médií byla neuvěřitelná,“ řekl Babiš. „Téměř 600 tisíc hlasů, to je fantastický výsledek, budeme mít větší procento, větší počet hlasů než v roce 2016. Výsledek ve Středočeském kraji mě příjemně překvapil,“ řekl premiér, který ale dodal, že neměl čas účastnit se volebního hnutí.

„Paní Jermanová odvedla dobrou práci, bohužel to zkrátka nedopadlo,“ myslí si Babiš. „Kdybychom neměli covid-19, byl by výsledek lepší,“ odpověděl předseda vlády na dotaz, zda by byl výsledek hnutí ve Středočeském kraji lepší, kdyby nekandidovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

„Všichni mluví o tom, jak porazit Babiše,“ řekl premiér a poukázal na situaci v Pardubickém kraji, kde strana vyhrála, ale nejspíš nebude součástí vítězné koalice. „Je to spiknutí nenávisti,“ dodal.

„Je to pro mě dávka energie, abych nadále bojoval v politice, naše země je úspěšná, naše vláda je úspěšná. Vnímám to s pokorou, je to skvělý úspěch,“ dodal Babiš. Na dotaz, kolik hejtmanů chce hnutí ANO mít, Babiš odpověděl, že nechá jednání na krajských organizacích a že pro něj je klíčové vítězství ve volbách.

„Senát jsem ani nesledoval, nevím, jak to tam vypadá,“ podotkl také Babiš.