Bílý dům vydal dvě rozdílné zprávy o zdravotním stavu Donalda Trumpa. Ještě před optimistickým vystoupením prezidentova lékaře Seana Conleyho dostali novináři zprávu „od zdroje obeznámeného s prezidentovým zdravím“, že lékaři jsou jeho stavem „velmi znepokojeni“.

„Stav prezidentových životních funkcí za posledních 24 hodin byl velmi znepokojující a následujících 48 hodin bude pro jeho péči kritických. Stále nejsme na jasné cestě k plnému zotavení,“ zněl text zprávy, kterou dostali hromadně novináři před tiskovou konferencí prezidentova lékařského týmu.

Ten o pár minut později předstoupil před novináře v čele s hlavním lékařem Bílého domu Seana Conleym. Kromě pozitivních vyjádření o prezidentově stavu ještě Conley dodal, že prezident byl diagnostikován „před 72 hodinami.“ To by ale vycházelo na středeční odpoledne, tedy o den dřív, než Donald Trump svoji nemoc oznámil veřejně.

POTUS physician Sean Conley: "As reported yesterday … I recommended we bring POTUS up to Walter Reed as a precautionary measure… 72 hours into his diagnosis now, the first week of Covid, & in particular this day, is the most critical in determining the course of this illness" pic.twitter.com/YCzpCV6v2C

— Aaron Rupar (@atrupar) October 3, 2020