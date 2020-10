Do štábu ODS dorazila poslankyně a kandidátka do Senátu Miroslava Němcová. Podle dosud sečtených výsledků zvítězí v prvním kole nebo s velkým náskokem postoupí do druhého. Němcová řekla, že ji to překvapilo.

„Jsem přesvědčená, že je to zejména kvůli tomu, že jsme předvedli, že se umíme domluvit. Čtyři subjekty ODS, TOP 09, STAN i LES se domluvily a vyslaly mě do té soutěže,“ uvedla Němcová.

Podle ní je to významný faktor. Cítí podporu ze všech stran a bude vděčná, když ji všichni podpoří i ve druhém kole boje o senátorské křeslo.

Váží si, že soutěž mezi kandidáty proběhla férově. Je ráda, že kandidáti se uměli bavit tak, aby podpořili důvěru občanů.

Přiznala, že výsledky ji překvapily, ale podle ohlasů v kampani věřila, že občané neberou její kandidaturu proti senátorovi Václavu Hamplovi jako tříštění sil.