Jak je na tom východní Německo třicet let od sjednocení? Často se na to díváme jen západoněmeckým pohledem, když čteme, že na východě berou méně peněz a mají menší HDP. Zkuste se ale podívat českým pohledem a položit lidem otázku: „Je možné, aby, dejme tomu, nad saským premiérem viselo pádné podezření z toho, že neoprávněně čerpal evropské dotace, a on nadále zůstal ve funkci?“