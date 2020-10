Čínská státní agentura Nová Čína zveřejnila přání Jana Zahradila k čínskému svátku středu podzimu. Europoslanec vede Skupinu přátelství EP–Čína. Ujišťuje, že se bude vždy soustředit na pozitivní agendu. O svátku jsme psali zde. (Sin-chua)

An official in the European Parliament sends best wishes to China on China's National Day in a video message. #Nationalday #MidAutumnFestival pic.twitter.com/mwYOqQpk8u

