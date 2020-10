Demokratický kandidát na prezidenta Spojených států Joe Biden popřál Donaldu Trumpovi a první dámě Melanii Trumpové rychlé zotavení. „Ať Bůh ochrání první rodinu a každou rodinu, která se s tímto virem potýká. Toto není otázka politiky. Je to pro nás všechny připomínka toho, že koronavirus musíme brát vážně. Sám od sebe neodejde.“

Biden in closing today: ’This cannot be a partisan moment. It must be an American moment … May God protect the first family and every family who’s dealing with this virus’ pic.twitter.com/sceMQ9W0Yj

— NowThis (@nowthisnews) October 2, 2020