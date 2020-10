Předseda STAN Rakušan by měl za úspěch účast v každém krajském zastupitelstvu a vítězství aspoň ve dvou krajích. Přeje si, aby mandát obhájili senátoři.

Starostům podle Rakušana zatím chybí účast v zastupitelstvech Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Věří, že funkci obhájí liberecký hejtman Martin Půta, věří i ve vítězství Petry Peckové ve středních Čechách. „Velké ambice má i kandidátka spolu s Piráty v Olomouckém kraji, na Vysočině máme ambiciózní kandidátku,“ řekl Rakušan.

Volby podle něj značně ovlivní situace kolem koronaviru. „Já moc doufám, že lidé uvěří tomu poselství, že jsou volby bezpečné. Já doufám, že bude (volební účast) větší, než jsou ty odhady, které jsou někde kolem 30 procent. Já vlastně v této podivné době všechno, co bude třeba nad 35 procent, považuji za velký úspěch,“ řekl Rakušan.

Svůj hlas v krajských volbách a volbách do jedné třetiny Senátu mohou voliči dát dnes do 22:00, v sobotu od 8:00 do 14:00. (ČTK)