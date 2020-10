Už během příštího týdne by měly mít v Česku laboratoře k dispozici takzvané LAMP testy, které pomohou urychlit testování i díky tomu, že si vystačí se vzorkem slin namísto dnes převažujícího výtěru nosohltanu.

Na dotaz Deníku N to na brífinku sdělil ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Tyto testy byly konečně schváleny, musím se ještě poptat, zda byl finální dokument podepsán. Proběhlo testování a to dopadlo dobře. Od příštího týdne by mohly být, myslím, k dispozici,“ uvedl ministr s tím, že testy bude vyrábět česká společnost.

Podle něj však má velmi omezenou výrobní kapacitu, která se pohybuje mezi třemi až pěti tisíci testů denně. „Což je nedostatečné. Budeme apelovat na to, aby se o mnoho zvýšila,“ upřesnil Prymula.

Jak nové testy fungují, popsal již dříve v rozhovoru pro Deník N virolog Jiří Černý.