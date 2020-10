Běloruská diplomacie vyzvala litevského a polského velvyslance, aby snížili počet pracovníků na svých ambasádách: litevské velvyslanectví by mělo do 9. října opustit 11 ze současných 25 diplomatů, to polské pak 32 z nynějších 50.

V Bělorusku by tak mělo zůstat 14 litevských a 18 polských diplomatů – stejně, kolik jich má Minsk v těchto zemích. K tomuto v diplomacii krajnímu kroku se prý Bělorusko rozhodlo kvůli „jednoznačně destruktivní činnosti daných států“.

Mluvčí běloruského ministerstva zahraničí dodal, že běloruští velvyslanci z Polska a Litvy budou v pondělí staženi ke konzultacím do Minsku. „Polskému a litevskému ambasadorovi v Bělorusku jsme navrhli, aby se následovali tento příklad,“ dodal. (tut.by)