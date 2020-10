Do Česka přijede Schick, Ibrahimovič nebo Kanga. Kluby už znají soupeře v Evropské lize

České fotbalové kluby už znají své soupeře v základních skupinách Evropské ligy.

Obě pražská „S“ byla nasazena před losem ve druhém výkonnostním koši, Liberec zase ve čtvrtém.

Slavia Praha narazí ve skupině C na německý Bayer Leverkusen, který před sezonou koupil českého reprezentačního útočníka Patrika Schicka, izraelský Hapoel Beer Sheva, který na cestě do skupiny vyřadil Viktorii Plzeň, a také na francouzský klub z Nice.

Sparta Praha se potká ve skupině H se skotským Celticem Glasgow, italským AC Milán, za který nastupuje mimo jiné i Zlatan Ibrahimovič, a také na francouzský tým z Lille.

Slovan Liberec ve skupině L narazí na belgický Gent, srbskou Crvenou Zvezdu Bělehrad, za kterou hraje bývalý záložník Sparty Guelor Kanga, a německý Hoffenheim s českým reprezentantem Pavlem Kadeřábkem.

The 2020/21 group stage is set ✅

😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020