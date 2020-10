Běloruské ministerstvo zahraničí dnes oznámilo, že sestavilo vlastní seznam lidí se zákazem vstupu do země jako odpověď na sankce přijaté Evropskou unií. Kreml podle agentury AFP označil unijní sankce za známku slabosti.

Minsk v prohlášení běloruské diplomacie pohrozil i přerušením diplomatických styků v případě dalších nepřátelských kroků EU.

Prezidenti a premiéři zemí Eunie se dnes nad ránem po více než osmihodinovém jednání shodli na přijetí sankcí proti představitelům běloruského režimu podezřelým ze zfalšování srpnových prezidentských voleb a porušování lidských práv. Podle českého premiéra Andreje Babiše je zklamáním, že na seznamu čtyř desítek lidí není vůdce minského režimu Alexandr Lukašenko.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že uvalení sankcí na prezidenta Lukašenka by připravilo Unii o veškeré kontakty s Minskem. „Zapsání nejvyššího představitele či hlavy státu na sankční seznam by samozřejmě znamenalo vyloučení možnosti jakýchkoliv kontaktů s danou zemí. Bezpochyby by to EU připravilo o možnost podporovat dialog s Běloruskem, včetně posouzení problémů, které zajímají obě strany,“ řekl Peskov podle agentury Interfax. Lukašenkova absence na unijní černé listině tak podle něj představuje spíše pozitivní signál, jakkoli ji Rusko pokládá „spíše za projev slabosti než síly“. (ČTK)