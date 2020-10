Kim Čongun si na inspekci nových domů v povodní postiženém okresu posteskl, že vzhled budov je monotónní a netvoří „uměleckou harmonii“ s krajinou. Vůdce KLDR doprovázela jeho sestra Kim Jočong, která se v severokorejských médiích objevila po zatím nevysvětlené dvouměsíční absenci. (NK News)

North Korean leader laments ‘monotonous’ designs of new homes built after floods – https://t.co/iXOpLaaY4K

— NK NEWS (@nknewsorg) October 1, 2020