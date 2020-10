Nancy Pelosiová by se měla odebrat do izolace, aby byla zajištěna kontinuita vládnutí v USA, vyzval šéfku Kongresu lékař Jonathan Reiner.

Na Pelosiovou by nejspíš připadlo vedení země, pokud by Trump ani viceprezident Mike Pence nebyli schopni vykonávat svou funkci. U Pence zatím není jisté, kdy se naposledy s Trumpem setkal. (Rawstory)