Donald Trump se nakazil koronavirem. S manželkou Melanií je v karanténě

Americký prezident Donald Trump a Melania Trumpová mají koronavirus. Jejich výsledky vyšly pozitivní poté, co se u poradkyně Trumpa Hope Hicksové potvrdila nákaza covidem-19. Oznámil to sám prezident.

Melania Trumpová každé odpoledne vyzvedává syna Barrona ve škole.

„Dnes v noci jsme já a první dáma měli pozitivní test na covid-19. Okamžitě začínáme karanténu a uzdravovací proces. Dostaneme se z toho společně!“ napsal prezident na svém Twitteru.

Prezidentovo nakažení potvrdil i mluvčí Bílého domu. Oba se podle jeho slov cítí dobře a prezident je připraven pracovat i z karantény.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Prezident odkládá veškerý naplánovaný program na dalších deset dní. Čekala ho politická vystoupení a několik cest po Spojených státech, v sobotu měl například vystoupit na dvou politických mítincích ve Wisconsinu, jet na fundrasingové setkání do Washingtonu a vystoupit také na Floridě.

Jediné, co si zatím prezident v programu ponechal, je naplánovaný telefonát se seniory ohroženými koronavirem.

Se stejným prohlášením přišla o něco později i první dáma. „Jako příliš mnoho Američanů tento rok, prezident a já jsme doma v karanténě poté, co nám vyšel pozitivní test na Covid-19. Cítíme se dobře a odložila jsem veškeré nadcházející závazky,“ napsala Melania Trumpová.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Není zatím jasné, zda se bude konat například debata viceprezidenta Pence a kandidátky na viceprezidentku Kamaly Harrisové příští týden. Podle dosavadních informací se totiž Mike Pence s prezidentem včera setkal.

V takovém případě by i on musel nastoupit do karantény a vedení země by převzala šéfka Kongresu Nancy Pelosiová. Ta by se měla odebrat do izolace, aby byla zajištěna kontinuita vládnutí v USA, vyzval ji lékař Jonathan Reiner na stanici CNN.

Dr. Jonathan Reiner says on CNN that Nancy Pelosi should be in isolation right now, because given that they've been exposed to Covid, it's possible both Trump and Pence could become sick pic.twitter.com/pkcdT33vYN — Aaron Rupar (@atrupar) October 2, 2020

Mike Pence popřál prezidentovi brzké uzdravení a „poslal mu svojí lásku a modlitby“, ale neupřesnil své postavení v prezidentově karanténě. „Já i Karen se připojujeme k milionům Američanů, kteří se po celé Americe modlí za jejich plné a rychlé uzdravení. Bůh požehnej vám, pane prezidente, i vám, úžasná první dámo Melanie,“ uvedl Pence.

Karen and I send our love and prayers to our dear friends President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump. We join millions across America praying for their full and swift recovery. God bless you President Trump & our wonderful First Lady Melania. — Mike Pence (@Mike_Pence) October 2, 2020

Donald Trump a jeho žena Melania se tak přidali k téměř 7,5 milionům Američanů, kteří už podle měření Univerzity Johnse Hopkinse nemoc dostali.

Americké akcie prudce klesly v reakci na prezidentovo oznámení. Index Dow spadl o 500 bodů. Prezident spadá do rizikové kategorie, protože je mu 74 let a má nadváhu.

Prezidentův lékař Sean P. Connolly uvedl, že první pár USA jsou pod bedlivým lékařským dohledem. „Zdravotní tým Bílého domu a já je budeme pečlivě sledovat a budu vás informovat o dalším vývoji.“

Do prezidentských voleb zbývá měsíc. Donald Trump dříve na vystoupení koronavirus bagatelizoval a tvrdil, že to je „hoax demokratů“. Odmítal rovněž nošení roušek, poprvé si ji oficiálně nasadil až v červenci.

V letadle z Minnesoty s prezidentem a Hicksovou letělo zhruba dalších dvacet lidí. Mezi nimi byl například i poslanec Jim Jordan nebo členové prezidentovy rodiny.

Den před Minnesotou prezident vystoupil v první televizní debate s Joem Bidenem. Toho nyní rovněž čekají testy na koronavirus. (CNBC, NY Times, CNN, Business Insider)