Bývalá poradkyně první dámy USA Stephanie Wolkoffová zveřejnila záznam rozhovoru s Melanií Trumpovou. Na něm první dáma mluví vulgárně a rozčiluje se, že musí dělat ty „zatracené vánoční dekorace Bílého domu“.

„Pořád říkají, že nedělám dost, že jsem stejná jako on. Já ho podporuju! Musím dělat vánoční dekorování Bílého domu, vždyť je to u pr**le, ale já to musím dělat. A pak zase říkají, aha, vánoční výzdoba, a co děti na hranicích? Dejte mi do pr**le pokoj!“

"The jacket was… a publicity stunt, and it was to garner the attention of the press, to make sure that everyone was aware that Melania was going to the border."

Melania Trump's former friend, Stephanie Winston Wolkoff, on the infamous "I really don't care. Do U?" jacket. pic.twitter.com/sCJAAAcvBf

