Lidé se při návštěvě restaurací nebudou muset registrovat, oznámil Babiš. Nikdo o tom nemluvil, brání se Prymula

Lidé se při návštěvě restaurací nebudou muset registrovat, oznámil Andrej Babiš. „Pan Prymula dnes hovořil o nějakém formuláři v hospodách. To je nesmysl. Žádný formulář nebude, my máme chytrou karanténu,“ dodal premiér v předvolební debatě v ČT.

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Roman Prymula. Foto: ČTK

„Bylo to vytrženo z kontextu v rámci interpelací. Já jsem s ním mluvil, protože je to nesmysl. On mluvil o tom, že to je v Německu, že to je ve Velké Británii a samozřejmě u nás to nebude, protože to nedává smysl,“ řekl premiér. „Žádný formulář nebude. Je to dezinformace. Odmítám to,“ doplnil v České televizi.

„Nikdo neřekl, že bude registrace v restauracích zavedena, je to jen teoretické opatření, pravděpodobnost asi 10–15 %. Je to jen bouře ve sklenici vody,“ bránil se kritice ministr zdravotnictví Prymula na Twitteru. V Poslanecké sněmovně dnes v reakci na Ondřeje Profanta (Piráti) přitom řekl: „Plánujeme podobná opatření, která jste tady zmínil v tom slova smyslu, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíší tak, jako to je třeba v Německu. Je to věc, která výrazně umožní potom trasování v případě právě zapojení chytré karantény.“ Později se za svá slova na Twitteru omluvil s tím, že se „nepřesně vyjádřil“.