Další novinář raněn v Náhorním Karabachu. Zpravodaj arménského serveru 24news byl zasažen střepinou do zad. Stav jednoho ze dvou zraněných francouzských novinářů, jejichž auto se dostalo pod palbu, je vážný.

Novinář francouzského listu Le Monde musel být převezen do nemocnice ve Stěpanakertu, kde je operován. Podle tiskového centra arménské vlády je v těžkém stavu. Francouzský prezident Macron prohlásil, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byli oba zranění novináři co nejdříve převezeni do Francie.

Boje v oblasti Náhorního Karabachu pokračují po celé délce frontové linie. Obě strany pravidelně referují o svých úspěších a ztrátách na straně protivníka.

Arménie hlásí, že Ázerbájdžán ostřeluje i civilní cíle. Například v obci Parvizchalu ležící na hranici s Íránem byl údajně během ostřelování zraněn šestiletý chlapec. Zároveň podle arménského ministerstva obrany se podařilo sestřelit jen za dnešek tři letadla a jeden vrtulník, který měl spadnout na území sousedního Íránu.

Oficiálně Baku ale dementovalo, že by přišlo o jediné letadlo. Ázerbájdžánské síly dnes letectvo do bojů údajně nenasadily. Z ostřelování vesnic plných civilistů Baku obvinilo naopak Jerevan. (24news.am)