Respirátory pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům ve školách by měly být uvolněny ze státních rezerv a distribuovány příští týden. Novinářům to dnes řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Pracovníci ve školství mají dostat 2,5 milionu respirátorů typu FFP2, což schválila ve středu vláda. Každý má dostat deset kusů.

„V případě Prahy jsme domluveni, že tu distribuci na území města zařídí Praha – to bylo součástí dohody s panem primátorem (Zdeňkem) Hřibem (Piráti). O dalších distribučních kanálech se budeme bavit s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD),“ uvedl Plaga. Na rozvozu by se podle něj pravděpodobně měli podílet hasiči, nepředpokládá naopak, že by respirátory roznášela Česká pošta. (ČTK)