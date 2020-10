Evropská unie by měla podle premiéra Babiše na běloruský sankční seznam zařadit i autoritářského vládce Alexandra Lukašenka. Premiér to řekl před začátkem dnešního unijního summitu.

Prezidenti a premiéři unijních zemí by podle něj neměli spojovat reakci na vývoj v Bělorusku s postihy vůči Turecku, což požaduje Kypr. Kyperský prezident, jehož země jako jediná blokuje sankce vůči běloruským představitelům, však dal najevo, že na vrcholné schůzce nehodlá ustoupit.

Unijní diplomacie připravila seznam čtyř desítek činitelů odpovědných za volební manipulace a násilné potlačování protestů v Bělorusku. Mezi lidmi, jimž chce evropské společenství zmrazit majetek a zakázat vstup na své území, však Lukašenko zatím nefiguruje.

„Ty sankce by měly být uvaleny právě na něj, protože on je tím, kdo dělá násilí na Bělorusech,“ řekl dnes českým novinářům v Bruselu Babiš. Část států zatím Lukašenkovo zařazení na seznam blokuje, neboť by to podle nich zkomplikovalo možný dialog s Minskem. S ohledem na Lukašenkův trvající tvrdý přístup k opozici a odmítání jakýchkoli ústupků však podpora pro jeho potrestání mezi unijními státy stoupá.