Premiér Andrej Babiš se večer vrátí z Bruselu do Prahy na volební superdebatu lídrů. Na summitu ho bude zastupovat polský premiér Mateusz Morawiecki. Babiš se po debatě do Bruselu zase vrátí a bude pokračovat v jednání. Premiér to uvedl před odletem z Prahy.