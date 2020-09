Britský premiér Boris Johnson dnes varoval, že bez váhání dál zpřísní opatření proti šíření koronaviru, pokud ta současná nebudou dostatečně účinná. Brity předseda vlády vyzval k disciplíně a ohleduplnosti.

Za posledních 24 hodin přibylo v zemi 7108 případů, tedy jen o 35 méně než v úterý, kdy byl denní přírůstek rekordní.

„Vím, že si někteří lidé budou myslet, že bychom to měli vzdát a nechat virus, aby se šířil, navzdory obrovským ztrátám na životech, které by to mohlo přinést,“ řekl Johnson na tiskové konferenci. „Musím říct, že s tím hluboce nesouhlasím a nemyslím si, že to Britové chtějí. Nemyslím si, že chtějí hodit ručník do ringu. Chtějí bojovat a virus porazit,“ dodal.

Sám Johnson přitom na jaře váhal se zavedením přísných karanténních opatření. Později se ale přidal ke zbytku Evropy a kvůli pandemii na řadu týdnů omezil společenský život v zemi. Premiér se koronavirem dokonce sám nakazil a strávil kvůli tomu několik dní v nemocnici. (ČTK)