Střední školy jsou podle zástupců škol na výuku na dálku připravené. Pokud jejich uzavření nebude trvat déle, neměl by to být problém. Některé kroužky se zřejmě v příštích dvou týdnech konat nebudou, peníze za ně se ale školy ani domy dětí a mládeže zatím rodičům vracet nechystají.

Část kroužků zřejmě rovněž přejde na distanční výuku. Vyplývá to z vyjádření zástupců škol a domů dětí, které oslovila ČTK.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula dnes s ministrem školství Robertem Plagou oznámili, že od pondělí 5. října na dva týdny přejdou na výuku na dálku střední školy v okresech, které jsou na takzvaném semaforu nákazy koronavirem označeny červenou nebo oranžovou barvou. Výjimkou bude praktická výuka. Ve školách, kde bude fungovat prezenční výuka, se od pondělí bude 14 dnů učit hudební výchova bez zpěvu a tělocvik by se měl učit venku. Na distanční vzdělávání by v červených a oranžových regionech měly přejít i základní umělecké školy. Zájmové kroužky by se měly omezit jen pro skupiny nanejvýš deseti účastníků uvnitř a dvaceti venku, řekl Prymula. O opatřeních rozhodnou hygienici v jednotlivých krajích. (ČTK)