„Pravidelně dělám stejnou chybu. Přijedu do nové země, myslím si, že mám před sebou všechen čas na světě, a odsouvám a odsouvám,“ popisuje odcházející francouzský velvyslanec Roland Galharague. „Pak najednou zjistím, že je přede mnou poslední víkend, a nastřádám si do něj všechno, co jsem chtěl vidět a nestihl.“