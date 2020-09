Metro B nejezdí v úseku Českomoravská a Černý Most. Důvodem je technická závada soupravy. Hasiči odvětrávají prostor ve stanici Hloubětín a zjišťují zdroj zakouření.

Všechny linky 3xx jsou prodlouženy z Černého Mostu do zastávky Lehovec, odkud lze využít tramvajové linky dále do centra na metro. (PID, HZS Praha)