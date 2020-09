Na následujících 14 dnů chce Prymula omezit společenské aktivity včetně volnočasových kroužků. „Družiny nechceme limitovat, protože to má další dopady,“ upřesnil ministr, který zároveň opozici slíbil pravidelné setkávání každý týden.

„Co tady děláme, je možno vyhrát jedině za přispění všech. Pokud lidé nebudou respektovat opatření, která děláme, tak je to zbytečné. Protože nic se nedá nařídit tak, aby to fungovalo. Je to na bázi lidské důvěry,“ upozornil Prymula.

„Doufám, že pochopíme všichni, že když se nám to nepovede zastavit, budeme obtěžováni dalšími opatřeními poměrně dlouhou dobu,“ upozornil.

Podle něj je lepší vrátit se do režimu, který tady byl mezi květnem a červencem. „Ale za dodržování elementárních opatření. Tím nemyslím, že musíme všude nosit roušky, ale spíš dodržovat sociální distanci a podobně,“ upozornil.

Věří, že chystaný nouzový stav skončí za měsíc a nebude nutné jej prodlužovat. „Pokud bychom to ale reprodukční číslo během měsíce nesrazili dolu, rozhodně by to byl neúspěch. A pak se to vrátí zpět do té podoby, jak je to v současnosti,“ upozornil.

Dodal, že je nereálné myslet si, že jsme schopni zastavit nebo oploštit epidemii a neudělat žádná opatření. Zároveň upozornil, že následujících 14 dnů se potřebujeme omezit na opatření, kde bude pokud možno co nejméně výjimek.