Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček vysvětlil, že nouzový stav je nutné vyhlásit, aby vláda snížila reprodukční číslo. Pokud by vzrostlo na 1,6, znamenalo by to podle něj kolaps zdravotnictví v půlce října.

V případě, že by zůstalo na 1,2, podle Hamáčka hrozí, že by se ke konci října české zdravotnictví potýkalo s velkými problémy. (Blesk)