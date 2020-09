Ministr zdravotnictví Roman Prymula reagoval na připomínky poslanců. Předeslal například, že muzikály a opery budou omezené, činohry a balety zůstanou v provozu.

„U divadel nemáme jakékoliv důkazy o tom, že by tam docházelo k šíření nákazy, pokud jsou dodržena pravidla,“ vysvětlil Prymula.

Upozornil, že při zpívání dochází k masivnímu šíření viru, omezit by se proto měl sborový zpěv.

Sportovní soutěže budou podle něj probíhat, tak jak jsou organizovány jednotlivými svazy, ale budou bez diváků. „Po zápase dochází k enormnímu shlukování osob a šíření nákazy,“ dodal.

U svateb bude podle něj limitovaný počet osob na 30, ale až od 19. října. Dále bude ministerstvo striktně doporučovat seniorům, aby omezili kontakty a nákupy na minimum. „Během 14 dnů chceme přerušit intenzivní přenos nákazy v ČR,“ vysvětli Prymula.

Vyjádřil se také k avizované distanční výuce na středních školách, zatímco na základních školách bude výuka probíhat normálně. „Na základních školách máme zachycen vyšší počet nakažených, asi 2200, na středních školách asi 2000. Poměrově k počtu lidí to ale vychází jednoznačně ve prospěch SŠ. Na 2. stupni jsou intenzivně děti nakažovány, ale nepřenáší to tak na dospělé jako na střední škole,“ vysvětlil Prymula poslancům rozhodnutí.

Ti mu vyčítali také nejasnou komunikaci opatření – kdy jejich definitivnímu oznámení předchází náznaky, co se chystá. „Diskuse před opatřeními je lepší než poté, co je vyhlásíme,“ míní Prymula. Upozornil také na to, že je důležité posílit personál v nemocnicích, v některých už podle něj dochází k výpadkům.