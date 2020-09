Dalším důvodem pro zavedení nouzového stavu je podle ministra Prymuly to, že stát chce zapojit do boje s koronavirem mediky, protože značný počet zdravotníků je v karanténě, chce omezit shromáždění nebo volnočasové aktivity. „Ne aktivity, které interferují s našim ekonomickým životem,“ zdůraznil.

Dopady na kulturní a sportovní akce budou i ekonomické. „Je to na dobu minimální, tzn. 14 dnů, a potom to chceme rozvolnit,“ dodal Prymula.